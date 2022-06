Sacchi: «Inter favorita con Lukaku? Il Milan dimostra che conta il collettivo»

Sacchi: «Inter favorita con Lukaku? Il Milan dimostra che è il collettivo a vincere». Le dichiarazioni dell’ex tecnico

Arrigo Sacchi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «L’Inter è certamente la squadra con gli elementi di maggiore qualità, però abbiamo visto che il Milan l’ha superata grazie allo spirito di gruppo e all’entusiasmo. Il ritorno di Lukaku è importante prima di tutto perché lo desiderava il giocatore dopo un’annata non particolarmente felice. Lui è una persona seria, è ancora abbastanza giovane, ha energie da spendere e l’Inter potrà giovarsi parecchio di questo amico ritrovato».

MILAN – «Il Milan ha dimostrato che il collettivo è sempre vincente sul singolo. Il miglior acquisto per rossoneri è riuscire ad avere quella motivazione e quello spirito di squadra che hanno consentito loro di conquistare lo scudetto. Devono essere bravi a superare la precarietà del successo e a porsi dei traguardi per migliorare. Gioco, stile e collettivo: queste sono le tre parole-chiave per il Milan, al di là dell’acquisto di Origi o di altri. Pioli è bravissimo e ha fatto passi enormi verso un calcio di strategia. Deve mettere da parte ancora qualche tatticismo e poi perfezionare il pressing, il possesso e i movimenti senza palla. Se riusciranno, ci sarà da divertirsi anche quest’anno».