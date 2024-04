Saccani analizza l'arbitraggio di Milan Lecce: «Espulsione Krstovic? È forzata, bastava il giallo. Sul contrasto di Theo Hernandez...»

Saccani analizza l’arbitraggio di Milan Lecce: le parole dell’arbitro a 90° minuto sulle decisioni arbitrali

L’ex arbitro Max Saccani ha analizzato a 90° minuto l’arbitraggio in Milan Lecce.

PAROLE – «Il gol del 3-0 nasce dopo un contrasto tra Theo Hernandez e Almqvist al limite con un colpo fortuito del ginocchio sulla testa del giocatore del Lecce. Non viene vista dall’arbitro e dall’assistente che era molto più vicino. Se la ginocchiata fosse stata valutata volontaria sarebbe dovuto essere rigore e rosso per Theo Hernandez. Anche se involontario l’azione doveva essere interrotta per colpo alla testa ma il Var su questa situazione non poteva intervenire perché un colpo fortuito. Espulsione Krstovic? A mio giudizio un cartellino giallo sarebbe stato più che sufficiente, il rosso è una decisione un po’ forzata».