Sabatini avvisa: «Il vero problema del Milan è il centrocampo, su Pioli dico che…»

Il dirigente sportivo Walter Sabatini si è espresso così sul momento del Milan dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund

Intervenuto a Taconazo ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha analizzato il momento no del Milan dopo la sconfitta rimediata contro il Borussia Dortmund.

LE PAROLE – «Il problema vero, endemico, del Milan, è il centrocampo: non ha struttura, è fragile, passano tutti. Mancano i mediani, non ci sono ruoli specifici, le partite praticamente le divorano gli avversari. Il Borussia, senza strafare, ha palleggiato come e dove voleva, addirittura fin dentro l’area di rigore del Milan. Pioli? Ora bisogna proteggere l’allenatore, in un’altra epoca era già stato trovato addirittura il sostituto, poi l’hanno aiutato e l’hanno tenuto, lui ha rimesso fuori la testa, ha lavorato e nel giro di un anno ha vinto il campionato. Non direi che il problema del Milan sia l’allenatore. Il problema del Milan è stata una sopravvalutazione della rosa e della campagna acquisti: è stata la più normale degli ultimi 10 anni».