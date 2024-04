Milan Roma, Sabatini stuzzica: «Se l’arbitro dell’Europa League fosse il Lecce…». Le parole del giornalista in vista del derby di Europa League

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di calciomercato.com in vista del derby di Europa League tra Milan e Roma. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Da un derby all’altro, la Roma vede il Milan che ha stritolato lo stesso Lecce che una settimana fa aveva messo in crisi proprio i giallorossi. Se l’arbitro dell’Europa League fosse il Lecce, vincerebbe facile il Milan, che ha in Pulisic e Leao due certezze, ma anche nel talento frizzante di Chukwueze un’inattesa arma in più. A proposito di arbitro, il Lecce protesta e non ha torto, anche se il risultato non sarebbe cambiato. Però Massimi, così si chiama il direttore di gara a San Siro, ha avuto un paio di decisioni da minimi storici. Giovedì arbitrerà uno straniero: si vedrà se sarà meglio, ma probabilmente non sarà peggio».