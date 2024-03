Sabatini paragona Pulisic a El Shaarawy e scatena le polemiche: «Se non capite nulla di calcio, non è colpa mia»

Sabatini paragona Pulisic a El Shaarawy e scatena le polemiche: la risposta del giornalista dopo il confronto

Il giornalista Sabatini è tornato sul confronto che aveva fatto nei giorni scorsi tra il rossonero Pulisic ed El Shaarawy. Le sue parole sul proprio canale Youtube.

PAROLE – «Quando io ho detto che tra Pulisic ed El Shaarawy non c’è differenza ma è ovvio che nel rendimento in campionato quest’anno è superiore Pulisic, ma come caratteristiche e come forza complessiva del giocatore sapete che carriera ha El Shaarawy o no? Quest’anno non c’è tanta differenza, in generale sono due giocatori simili. El Shaarawy è stato un grande giocatore ed è ancora un giocatore molto forte. È inutile che fate tanto gli spiritosi. Mettetevi in testa che su Pulisic ho detto che a livello di gol sta avendo lo stesso rendimento di Thuram, il giudizio non può che essere positivo. Come un paragone positivo è quello con El Shaarawy, poi se voi non capite nulla di calcio, di caratteristiche di giocatori, non è colpa mia. Le caratteristiche di El Shaarawy e di Pulisic sono, se non le stesse, molto simili. E poi El Shaarawy è stato, e lo è ancora perché per me può andare all’Europeo, un ottimo giocatore. Guardatelo nei suoi anni migliori, quando aveva l’età di Pulisic faceva i gol di Pulisic eh. Ok? Però se vi garba perché è virale allora fate come vi pare. Ok?».