Sabatini non ha dubbi: «Milan inferiore ad Inter e Napoli. Sullo stadio...»

Il noto giornalista, Sandro Sabatini, ha parlato della questione Nuovo Stadio e del duello a distanza tra Inter e Milan

Intervenuto in collegamento radiofonico con Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato del duello Scudetto tra Inter e Milan e della questione Stadio:

INTER O MILAN – «Io è dall’inizio dell’anno che dico che il Milan è inferiore rispetto a Inter e Napoli. Come calendario ha il più difficile nelle ultime otto giornate, e lo ripeto anche ora. Non ce l’ho col Milan, anzi sarei contento di sbagliare il pronostico se vincesse lo scudetto e farei festa per tanti protagonisti di questa squadra, per i quali lo scudetto sarebbe un premio meritatissimo. A oggi continuo a dire che il Milan sta facendo un’impresa, qualcosa di più del normale rispetto a quello che ha dentro di sé. Io vedo ancora Inter e Napoli più forti e il loro calendario, a parte lo scontro diretto con la Juventus di domenica, è più semplice».

STADIO – «n Inghilterra hanno buttato giù Wembley e un sacco di stadi, rifacendoli. In linea di massima l’importante è che si sbrighino a rifarlo lo stadio nuovo, che sia a San Siro o a Sesto San Giovanni. L’importante è che lo rifacciano lo stadio, il prima possibile. Rifare uno stadio ti consente anche di riprogettare l’attività della società, dei club e delle squadre che si giocano, sia tutto attorno. È un qualcosa di molto positivo per la comunità e per tutti, si è perso molto tempo sul dibattito di San Siro e credo sia l’ora di dire che Milan e Inter si devono sbrigare, ma anche il Comune di Milano col sindaco Giuseppe Sala. Serve una data, altrimenti non si capisce se iniziano e quando finiscono».