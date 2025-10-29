Sabatini non le manda a dire in diretta sul Milan: «Si sono montati la testa contro il Pisa e…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le recenti prestazioni del Milan e, in particolare, il deludente pareggio casalingo contro il Pisa continuano a far discutere gli addetti ai lavori. L’analisi più tagliente arriva dal giornalista Sandro Sabatini, che durante la trasmissione Pressing non ha risparmiato critiche al gruppo guidato da Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare. Secondo Sabatini, i rossoneri hanno approcciato la gara in maniera superficiale, pagando caro un eccesso di presunzione.

«Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista», ha esordito Sabatini, puntando il dito contro l’atteggiamento della squadra. A suo giudizio, i giocatori «si sono montati la testa e la partita l’hanno buttata via». Un’analisi impietosa che chiama in causa la mentalità del gruppo, evidentemente non ancora matura per affrontare ogni impegno con la stessa intensità.

Il giornalista non ha risparmiato una frecciata neanche ad Allegri. Sebbene il tecnico livornese sia noto per la sua capacità di gestione dei momenti difficili, in questo caso l’intervento non avrebbe sortito l’effetto desiderato. La sua sfuriata negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, secondo Sabatini, «ha avuto l’effetto contrario», dimostrando come le leve emotive usate dal mister non abbiano funzionato sul gruppo.

La critica più severa, tuttavia, riguarda le ambizioni a lungo termine del club. Nonostante il terzo posto in classifica, Sabatini ha demolito l’idea che il Milan possa competere per il titolo in questa stagione: «Ma che questa sia una squadra che può lottare con Napoli e Inter per lo Scudetto, è pura fantasia». Un giudizio netto che ridimensiona il progetto tecnico e chiede maggiore concretezza e umiltà ai rossoneri, chiamati ora a un riscatto immediato nella difficile trasferta contro l’Atalanta. La pressione su Allegri e i suoi uomini, in vista dell’impegno del 28 ottobre, è altissima.