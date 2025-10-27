Sabatini boccia il Milan dopo il match contro il Pisa: «Si sono montati la testa»

Sabatini netto sull’ultimo pareggio del Milan in casa contro il Pisa di Alberto Gilardino: «Hanno buttato via la partita!»

Il pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa, arrivato in extremis, continua a generare un’ondata di critiche nei confronti del Milan. L’analisi più dura è arrivata da Sandro Sabatini, che, intervenuto a Pressing, ha demolito la mentalità della squadra rossonera, arrivando a metterne in dubbio le ambizioni Scudetto.

PAROLE – Secondo il noto giornalista, il problema principale risiede nell’atteggiamento con cui il Milan ha approcciato la gara: «Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. Si sono montati la testa e la partita l’hanno buttata via». Sabatini ha puntato il dito contro una presunzione che avrebbe portato i rossoneri a sprecare l’occasione di consolidare la loro posizione.

Sabatini sicuro «Allegri può fare di più»

Le critiche non hanno risparmiato nemmeno il tecnico Massimiliano Allegri, nonostante le note doti di gestione del gruppo: «Allegri può fare di più, la sfuriata tra il primo e il secondo tempo ha avuto l’effetto contrario». Evidentemente, la reazione richiesta non è stata quella vista in campo, dove la squadra ha faticato a ritrovare ordine e cinismo.

La conclusione di Sabatini è drastica e ridimensiona pesantemente le aspettative dei tifosi: «Ma che questa sia una squadra che possa lottare con Napoli e Inter, è una fantasia».

Le parole del giornalista sottolineano un deficit di maturità e consistenza. Se da un lato il Milan ha dimostrato di avere potenziale e individualità, dall’altro la gestione delle gare meno complesse e la scarsa reazione agli stimoli tattici pongono seri interrogativi sulla sua reale capacità di competere alla pari con le due rivali considerate più solide per il titolo. Il verdetto è chiaro: il Milan deve ritrovare la mentalità vincente, o le speranze di gloria rimarranno pura illusione.