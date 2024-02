Sabatini analizza il Milan: «Mercato futurista ma senza sogni»

Sabatini analizza: «Mercato futurista ma senza sogni». Le parole del giornalista sul mercato rossonero

Il giornalista Sabatini ha analizzato il mercato rossonero.

PAROLE – «Non è ancora il momento del punto esclamativo per la prossima panchina della Juventus, però tanto meno per quella del Milan. Si procede in ordine di classifica, ma con Pioli la traiettoria non è ancora chiara. Proprio come il mercato americano sbandierato a stelle (poche) e strisce (rossonere). Doveva arrivare un grande difensore, magari Buongiorno. Passati i primi convenevoli di cortesia si sono salutati con un arrivederci all’estate. Così è tornato il non più giovane Gabbia ed è arrivato il giovanissimo Terracciano. Mercato futurista, ma senza sogni. Anche perché dalle parti di Milanello non sembra realisticamente geolocalizzato il sogno scudetto».