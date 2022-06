Sabatini: «Iervolino? Io nel calcio da 30 anni, lui da 30 giorni». Le parole del dirigente della Salernitana

Walter Sabatini risponde a Iervolino ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le dichiarazioni dell’ex Salernitana:

GIOVANI – «I talenti ci sono, basta guardarli. Serve osservarli e saperli lanciare. Mancini ha fatto bene. Gnonto? Mi parlavano già da tempo di lui».

SALERNITANA – «Il problema delle commissioni non è mio ma è del calcio. Non voglio contestare questo con Iervolino, ho combattuto con tanti agenti e rimpiango ancora di non aver accettato la proposta di Raiola per Pogba quando ero alla Roma. Io bugiardo? Lui non mi diceva così quando mi chiedeva, quasi piangendo, di salvare la Salernitana. Sono nel calcio da 30 anni e lui da 30 giorni».