Sabatini e Bigon: «Ibrahimovic al Bologna? Difficile, anche se in realtà…»

Walter Sabatini, ormai da tempo dirigente del Bologna, ha voluto commentare le parole del suo tecnico Mihajlovic in merito a Ibrahimovic

Ecco le parole di Sabatini e Bigon a SkySport24 in merito alle parole di Sinisa Mihajlovic su un probabile o immaginario arrivo di Ibrahimovic a Bologna.

Sabatini – «Si tratta di una trattativa che si può sviluppare solo attraverso un rapporto di amicizia solida e di stima reciproca. In termini di cifre, non è un’operazione strategica per il Bologna, non è alla nostra portata. Farebbe crescere sicuramente i giovani intorno a lui, ma la vedo difficile. Non ci credo molto»

Bigon – «Ibra non offuscherebbe nessuno, potrebbe entrare negli ultimi minuti e risolvere la partita»