Sabatini: «La rosa del Milan è molto peggio rispetto a quella dell’anno scorso». Le parole del giornalista

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Pressing della rosa del Milan e del momento del club rossonero. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan ha fatto un miracolo l’anno scorso. In estate doveva prendere il sostituto di Kessie, un numero 10 e un attaccante. Hanno preso Origi che non serva a nulla, al posto di Kessie non hanno praticamente preso nessuno, mentre come numero 10 hanno preso De Ketelaere che per il rendimento di quest’anno vale più o meno come Daniel Maldini. Quindi cosa si può dire a Pioli? La squadra è molto peggio rispetto a quella dell’anno scorso».