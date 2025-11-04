Sabatini elogia Allegri dopo Milan Roma! Ecco dove è intervenuto l’allenatore livornese. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo corso del Milan, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare (ex uomo mercato della Lazio) e dal tecnico Massimiliano Allegri (il carismatico mister livornese), sta già producendo i suoi frutti più importanti, ben oltre il mero risultato in campo. A sottolineare la profondità di questo cambiamento è stato il giornalista esperto di calcio Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, con un’analisi che esalta la capacità trasformativa del nuovo allenatore dei rossoneri.

🧠 La “Cura Allegri”: Un Elogio alla Coesione

Sabatini ha messo in luce una dinamica cruciale: sebbene il Diavolo abbia mostrato un calcio spettacolare e magnifico nel secondo tempo dell’ultima gara, il merito di Allegri, il tecnico campione che ha fatto il suo grande ritorno in panchina, va ricercato altrove. “Il Milan è molto allegriano,” ha dichiarato Sabatini, “non nel gioco, perché nel secondo tempo ha giocato in maniera magnifica e spettacolare, se ci fosse stato un altro allenatore sulla panchina sarebbe stato celebrato il gioco e le sue trame.”

La vera rivoluzione, secondo l’ex dirigente sportivo, è l’aspetto emotivo e collettivo. Massimiliano Allegri “ha trasformato veramente l’anima di questa squadra che era una squadra divisa, l’anno scorso piena di problemi, di fazioni, senza nessuna chiarezza e in cui non c’era mai il tutti per uno, uno per tutti.” Questa trasformazione psicologica ha ricompattato l’ambiente. Oggi, i giocatori del Milan “adesso sembrano un gruppo di migliori amici che lottano tutti per un traguardo comune.”

📈 La Corsa Continua: Obiettivo Vertice

Questa ritrovata coesione e spirito di gruppo è fondamentale per il prosieguo della stagione dei rossoneri. Il traguardo comune, ben chiaro nelle parole di Sabatini e negli obiettivi della dirigenza (con Tare e Allegri in prima linea), è quello di restare attaccati ai vertici della classifica.

Nonostante il lavoro del mister livornese abbia dato i suoi frutti immediati in termini di mentalità, la corsa è ancora lunga. “Qual è il traguardo comune? Per Roma e Milan continua questa corsa su Napoli e Inter, che restano le squadre più forti,” ha concluso l’analista.

L’impatto di Allegri va quindi oltre la tattica: è una vittoria sulla frammentazione che promette di dare solidità e continuità alla squadra. Il Diavolo può ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo, forte della solidità emotiva infusa dal suo storico allenatore e dalla lungimiranza del neo DS Tare.