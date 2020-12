Rummenigge: «Ibra è il trascinatore di tutto il mondo Milan e su Tonali…»

Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha detto la sua sul Milan targato Ibrahimovic, toccando anche il tema legato a…

Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, ecco le sue parole sul Milan e Ibrahimovic:

Sul Milan targato Ibrahimovic in rapporto con l’idea giovani della Bundesliga: «Zlatan è fenomenale e lo dimostra ogni domenica. È il trascinatore della società, è il leader del team rossonero. Io non sono mai stato integralista, anzi, spingo sempre per un mix di talenti e campioni esperti. Questi ultimi aiutano tantissimo, soprattutto nei momento più complicati».

Sul Milan primo in classifica: «È bello rivedere le due milanesi ai vertici e in lotta per lo scudetto dopo anni di dominio della Juventus. Mi sembra un campionato molto combattuto. Ho un debole per il Sassuolo…».

Su Tonali: «È un ragazzo molto valido, altrimenti non sarebbe il Golden boy italiano e non giocherebbe nel Milan. Lo conosciamo bene ma io ho una teoria sui giovani: come per quelli tedeschi è meglio crescere per alcuni anni in Bundesliga, quelli italiani non vanno portati via dalla Serie A troppo presto».