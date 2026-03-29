Rui Costa Milan, il compleanno del “Maestro”: 53 anni per una leggenda del calcio mondiale

Rui Costa Milan, l’ex trequartista rossonero festeggia oggi il suo compleanno ricordando i successi indimenticabili e la classe mostrata in Serie A

Il 29 marzo non è una data qualunque per il mondo rossonero: oggi, infatti, Rui Costa compie 53 anni. L’attuale presidente del Benfica, rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Milan per la sua eleganza sopraffina e una visione di gioco fuori dal comune, viene celebrato ufficialmente dal sito della Lega Calcio Serie A. Il talento portoghese ha saputo incantare San Siro e i campi di tutta Italia, diventando un simbolo di estetica calcistica in un’epoca d’oro per il nostro campionato.

I numeri e i trofei in Italia

I dati della sua avventura italiana sono impressionanti e testimoniano l’impatto devastante che Rui Costa ha avuto nel torneo. Complessivamente, tra le esperienze con la maglia della Fiorentina e quella del Milan, il trequartista ha collezionato ben 339 presenze, mettendo a segno 42 gol. Sotto la guida di tecnici che ne hanno sempre esaltato le doti da rifinitore, come testimoniato dalla stima mai nascosta di Massimiliano Allegri per i profili tecnici di tale caratura, il numero 10 ha sollevato trofei prestigiosi. Il suo palmarès vanta uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea.

Un’eredità eterna a Milanello

Ancora oggi, a Milanello, il nome di Rui Costa evoca ricordi di assist millimetrici e giocate d’autore che hanno permesso al club di trionfare nelle competizioni più importanti del pianeta. La sua capacità di dettare i tempi della manovra e la sua signorilità in campo restano un punto di riferimento per i centrocampisti moderni. In questa giornata di festa, tutto l’ambiente rossonero si stringe attorno a un campione che ha onorato la maglia del Diavolo con dedizione e immenso talento, lasciando un segno indelebile nella storia del club.