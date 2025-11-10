Rui Costa, che soddisfazione per l’ex giocatore del Milan: è stato rieletto Presidente del Benfica. Tutti i dettagli. Le ultimissime

Settimana cruciale in Portogallo per il Benfica, che ha rinnovato le sue cariche dirigenziali attraverso le consuete elezioni quadriennali. Al termine delle votazioni, l’assemblea dei soci ha emesso il suo verdetto, confermando alla guida del club una vera e propria leggenda: Manuel Rui Costa.

L’ex trequartista, noto in Italia per la sua brillante carriera con la Fiorentina e il Milan, è stato dunque eletto per il suo secondo mandato. In carica dal 2021, Rui Costa ricoprirà la massima posizione dirigenziale del club per i prossimi quattro anni, forte di un consenso indiscutibile da parte della base associativa. La sua vittoria è stata schiacciante: l’ex campione ha conquistato ben due terzi dei voti, imponendosi con il 65,9% delle preferenze totali. L’altro candidato, João Noronha Lopes, si è fermato al 34,11%.

Le prime parole del presidente Rui Costa dopo la vittoria hanno voluto celebrare la partecipazione e il sostegno dei tifosi: «Le mie prime parole vanno ai tifosi del Benfica, che immenso orgoglio provo. Congratulazioni per questa straordinaria vitalità democratica e per la straordinaria partecipazione. Non c’è nessuno come il Benfica».

Il secondo mandato è stato inaugurato con l’impegno casalingo del Benfica contro il Casa Pia. La squadra, guidata da José Mourinho, reduce da una sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, cercava un pronto riscatto. Tuttavia, la partita è terminata con un inatteso pareggio per 2-2. Un risultato che non aiuta il Benfica, attualmente al quarto posto in campionato e a meno quattro dalla vetta occupata dal Porto. Nonostante il passo falso in campo, l’annuncio della conferma di Rui Costa resta il dato più significativo e promettente per il futuro istituzionale del club.