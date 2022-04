Rubino: «Le tre davanti se la giocheranno fino alla fine. Milan Bologna 0-0? Non mi ha sorpreso»

Raffaele Rubino sulla lotta scudetto: «Le tre davanti se la giocheranno fino alla fine. Milan Bologna 0-0? Non mi ha sorpreso»

L’ex calciatore e ds Raffaele Rubino ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto che vede impegnate Milan, Napoli ed Inter. Ecco le sue parole:

«Le tre davanti se la giocheranno fino alla fine, ci possono essere delle soprese ma il Napoli può dar fastidio fino al termine. Se il Milan ha sorpreso per lo 0-0 col bologna? No, come dicevo prima ogni gara da qui alla fine è complicata per tutti».