Rossignol Milan, presentata una speciale capsule collection che porta il rossonero sulla neve. Il comunicato

Infortunati Milan, Allegri ha un obiettivo preciso: con l'Entella test praticamente decisivo. Il tecnico spera di... Lo scenario

Mancini riparte dal Qatar ma spunta la clausola che non passa inosservata: può liberarsi nel 2006 se... Ultimissime

Esonero Juric, arriva l'ufficialità dell'Atalanta: tecnico sollevato dall'incarico dopo la sconfitta col Sassuolo. Il comunicato

Dimissioni Conte, dura presa di posizione di Aurelio De Laurentiis sui social: le parole non passano inosservate

Milan news 24

Published

13 minuti ago

on

By

furlani

Rossignol Milan, i rossoneri, in collaborazione, presentano una speciale capsule collection che porta i colori rossoneri sulla neve

Radicato nell’eleganza e nell’energia creativa di Milano, l’AC Milan continua a espandere i propri orizzonti oltre il campo. Per la stagione invernale, il Club presenta, in collaborazione con Rossignol, una speciale Capsule Collection che porta per la prima volta i colori rossoneri sulla neve. L’incontro unisce la raffinatezza milanese e lo spirito alpino, celebrando due icone di eccellenza, ambizione e stile.

Questa collaborazione incarna lo spirito della Clubhouse di AC Milan, la piattaforma lifestyle che connette il calcio con moda, design e arte, affermando l’identità rossonera come icona culturale.

Rossignol Milan, performance alpina e stile milanese

La collezione Rossignol x AC Milan è una linea completa per la montagna e il tempo libero, sviluppata con la competenza tecnica che ha reso Rossignol un punto di riferimento mondiale.

La linea Alpine Performance include:

  • Lo sci Forza AC Milan, progettato per controllo e fluidità.
  • Un completo tecnico (anche per bambino) con giacca e pantaloni, dotato di isolamento PrimaLoft® e membrana impermeabile/traspirante, con dettagli stilistici unici.
  • La maschera Essential, realizzata con materiali riciclati e tecnologia anti-appannamento.

L’offerta Lifestyle comprende invece il maglione a mezza zip e la Giacca Super old-school. Quest’ultima, come la giacca tecnica, è impreziosita da un design interno firmato dal pluripremiato artista Matteo Berton.

Il logo del Diavoletto e la soddisfazione dei dirigenti

La cifra stilistica della Capsule è un logo speciale che fonde lo stemma di Rossignol con l’iconico Diavoletto del Milan, un simbolo che unisce calcio e sci attraverso valori di performance e stile.

Valerio Rocchetti (AC Milan Ecommerce Director) ha commentato: «Insieme a Rossignol esploriamo nuovi orizzonti, dando vita a una collezione che unisce performance e lifestyle». Anche Sonia Pasquetin (Head of Softgoods Design di Rossignol) ha espresso soddisfazione per l’unione tra «competenza tecnica e stile urbano».

La collezione è disponibile negli Store Ufficiali AC Milan e Rossignol.

