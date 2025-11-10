Rossignol Milan, presentata una speciale capsule collection che porta il rossonero sulla neve. Il comunicato

Rossignol Milan, i rossoneri, in collaborazione, presentano una speciale capsule collection che porta i colori rossoneri sulla neve

Radicato nell’eleganza e nell’energia creativa di Milano, l’AC Milan continua a espandere i propri orizzonti oltre il campo. Per la stagione invernale, il Club presenta, in collaborazione con Rossignol, una speciale Capsule Collection che porta per la prima volta i colori rossoneri sulla neve. L’incontro unisce la raffinatezza milanese e lo spirito alpino, celebrando due icone di eccellenza, ambizione e stile.

Questa collaborazione incarna lo spirito della Clubhouse di AC Milan, la piattaforma lifestyle che connette il calcio con moda, design e arte, affermando l’identità rossonera come icona culturale.

Rossignol Milan, performance alpina e stile milanese

La collezione Rossignol x AC Milan è una linea completa per la montagna e il tempo libero, sviluppata con la competenza tecnica che ha reso Rossignol un punto di riferimento mondiale.

La linea Alpine Performance include:

Lo sci Forza AC Milan , progettato per controllo e fluidità.

, progettato per controllo e fluidità. Un completo tecnico (anche per bambino) con giacca e pantaloni, dotato di isolamento PrimaLoft® e membrana impermeabile/traspirante, con dettagli stilistici unici.

(anche per bambino) con giacca e pantaloni, dotato di isolamento e membrana impermeabile/traspirante, con dettagli stilistici unici. La maschera Essential, realizzata con materiali riciclati e tecnologia anti-appannamento.

L’offerta Lifestyle comprende invece il maglione a mezza zip e la Giacca Super old-school. Quest’ultima, come la giacca tecnica, è impreziosita da un design interno firmato dal pluripremiato artista Matteo Berton.

Il logo del Diavoletto e la soddisfazione dei dirigenti

La cifra stilistica della Capsule è un logo speciale che fonde lo stemma di Rossignol con l’iconico Diavoletto del Milan, un simbolo che unisce calcio e sci attraverso valori di performance e stile.

Valerio Rocchetti (AC Milan Ecommerce Director) ha commentato: «Insieme a Rossignol esploriamo nuovi orizzonti, dando vita a una collezione che unisce performance e lifestyle». Anche Sonia Pasquetin (Head of Softgoods Design di Rossignol) ha espresso soddisfazione per l’unione tra «competenza tecnica e stile urbano».

La collezione è disponibile negli Store Ufficiali AC Milan e Rossignol.