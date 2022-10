Ronaldo su Berlusconi: «Veniva a dirci come battere i calci d’angolo…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Ronaldo il Fenomeno ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo passato al Milan e di Berlusconi. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Sono stato poco al Milan, però conservo grandi aneddoti: veniva nello spogliatoio a dirci come dovevamo tirare i calci d’angolo. Erano un po’ di partite che non segnavamo su corner e veniva lui a farci vedere come andavano tirati. Ancelotti, un maestro incredibile che sapeva sempre tutto, ci faceva ascoltare. Diceva “Sì, si, si”, poi quando usciva Berlusconi diceva: Torniamo alle nostre cose»