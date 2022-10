Ronaldo il Fenomeno su Ancelotti: «E’ la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio». Le parole dell’ex calciatore brasiliano

Ronaldo il Fenomeno ha parlato di Carlo Ancelotti, di cui è stato suo calciatore nell’esperienza al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore brasiliano:

«Carlo, per me, è con grande distacco, la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio. È un amico per tutti, non solo per me. Tutti gli vogliono bene e poi come allenatore è incredibile, per qualità, visione, capacità di capire i giocatori. Si merita tutto quello che ha vinto per professionalità e carattere»