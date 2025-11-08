Romero a Calcionews24: «Milan, per lo scudetto vedremo col ritorno di Pulisic ma per me la favorita è una sola»

Romero, ex presidente del Torino dal 2000 al 2005, ha analizzato dal suo punto di vista la corsa scudetto in Serie A: le dichiarazioni

Oggi alle 18 il Torino farà tappa in casa della Juventus per scrivere un’altra pagina del derby della Mole. Collegato davanti al televisore ci sarà anche Attilio Romero, lui che di stracittadine con i cugini bianconeri ne ha “giocate” anche da presidente del club. Alla guida della società dal 2000 al 2005, “Tilli” lega indissolubilmente la sua vita ai granata. Quest’oggi, nell’intervista rilasciata in esclusiva per le colonne di CalcioNews24 ha raccontato alcune delle fotografie di questa vita. I derby il filo conduttore: dai più celebri del passato a quello che attende gli uomini di Marco Baroni sabato sera. Spazio, anche, per un’altra pagina di storia del Torino che si intreccia con la sua di storia. Quella di Gigi Meroni, a cui – commenta – «Penso ogni giorno». Questa la sua disamina sulla lotta scudetto:

Allarghiamo lo sguardo. Su chi punta nella lotta scudetto?

«Mah… l’Inter mi sembra nettamente più forte. Nettamente più forte anche come organico. Ha una rosa ampia, di grande spessore».

Napoli e Milan invece?

«Il Napoli ha un ottimo allenatore, ho una grande stima per Conte. Però ha una rosa – rispetto all’Inter – inferiore. Poi se adesso McTominay è un po’ calato e De Bruyne è infortunato, qualche difficoltà può emergere. Il Milan non lo so, vedremo col rientro di Pulisic… Però, ripeto, per me l’Inter è la favorita, poi direi Napoli e Milan. La Juventus la lascerei perdere a questo punto».

