Romero via dal Milan? Sticchi Damiani (presidente Lecce): «Siamo contrari a questa cosa»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato così del possibile arrivo in prestito di Luka Romero dal Milan

A margine dell’Assemblea di Lega, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha raffreddato così l’ipotesi salentina per Luka Romero del Milan. Le parole riprese da TMW.

ROMERO POSSIBILITA’ PER IL LECCE – «Preferisco lasciare questa parte a Corvino e Trinchera, noi cercheremo di utilizzare ogni sessione per aggiungere un gradino. Non tanto fare operazioni estemporanee, ma seguendo le nostre logiche, con giocatori giovani e di proprietà. Salvo cose particolari quindi niente prestiti, siamo un po’ contrari. Abbiamo il 90% dei giocatori di proprietà. Romero operazione alla Colombo? Di solito quando utilizziamo la formula del prestito ci consente di giocarci sempre la partita dell’eventuale riscatto».