Romero Milan, nelle prossime ore volerà in Spagna: tutto fatto con l’Almeria in prestito. Attesa per la firma sul contratto

Ormai ci siamo per il trasferimento in prestito di Luka Romero, che saluta il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Nuova esperienza per il giovane attaccante argentino che si trasferirà a titolo temporaneo all’Almeria.

Come riferisce Tuttosport, il calciatore nelle prossime ore volerà in Spagna per firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Gli spagnoli hanno superato la concorrenza di diversi club, tra cui il Boca Juniors (che probabilmente sarebbe stata la destinazione più gradita dal giocatore).