Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Romero al Milan. L’argentino spera di sfatare un particolare tabù, ecco quale:

come riportato da Calciomercato.com la storia in rossonero dei giocatori dell’Albiceleste non è particolarmente fortunata. Da top player come Higuain, passando per Musacchio e Biglia o scavando più nel passato e ricordando i vari Maxi Lopez o Coloccini, l’unico che si salva per rendimento è Crespo, he in rossonero ha fatto bene ma è stato protagonista nella tristemente nota notte di Istanbul. Al neo arrivato al Milan l’arduo compito di far meglio.