Follie per Romagnoli: la Premier gli offre 4 milioni di ingaggio. Lazio a rischio anche se lui vorrebbe i biancocelesti

Minaccia inglese per la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, Newcastle ed Aston Villa si sono mossi per Alessio Romagnoli proponendogli un ingaggio da 4 milioni netti, molto di più di quanto messo sul piatto da Lotito e Tare (2,8).

Il difensore è tentato dalla Premier, è solo l’amore per la Lazio che lo tiene ancorato al sogno di giocare per lei. Certo, il difensore ormai libero dal club rossonero, vuole mettere la maglia biancoceleste, ma evidentemente non a qualsiasi condizione. Se a ragionare è il professionista, ci sono parametri economici dentro i quali Romagnoli preferirebbe restare: l’offerta inglese lo fa riflettere, se arriva una squadra che gioca le Coppe, se la Lazio dà l’affondo finale alla trattativa, si può scendere un po’ perché i 5,5 milioni del Milan sono anacronistici in questo calcio post Covid (non della metà o giù di lì).