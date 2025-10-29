Connect with us

Roma Parma 2-1, la Juve torna alla vittoria. Il Como è quarto. Il resoconto delle gare delle 18:30 in Serie A

Milan Roma, Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Tentazione del tecnico e primi spifferi da Milanello

MN24 - Infortunati Milan, il punto caso per caso in vista della Roma: Allegri incrocia le dita e spera

Calciomercato Milan, Tare sta sondando il profilo di Giovane: duello con questa squadra di Serie A

Mercato Milan, Gila nome sempre più caldo per la difesa! Tare sfida l’Inter, la posizione di Lotito e il possibile assalto a gennaio

6 minuti ago

Gasperini

Roma Parma 2-1: giallorossi primi col Napoli, torna al successo la Juve in attesa di Spalletti. Il Como è quarto in classifica

Concluse le gare delle 18:30 in Serie A e valide per la nona giornata: la Roma, prossima avversaria del Milan in campionato, aggancia il Napoli in vetta, il Como è quarto e la Juventus torna al successo dopo due mesi, battendo 3-1 l’Udinese con Brambilla in panchina.

La Juve sblocca subito al 4′ su rigore (fallo su Vlahovic), che lo stesso serbo trasforma per l’1-0. I bianconeri sprecano per raddoppiare e, nel recupero del primo tempo, arriva la beffa: Zaniolo trova l’1-1 con un bel sinistro.

Nella ripresa, dopo un inizio difficile e un salvataggio di Di Gregorio, la Juve torna in vantaggio: al 67′ Gatti insacca di testa su corner di Cambiaso per il 2-1. Dopo diverse occasioni sprecate, in pieno recupero, l’arbitro assegna un altro rigore (fallo su Yildiz), che Yildiz stesso realizza per il definitivo 3-1. La Juve sale a 15 punti, al pari dell’Inter.

