Roma Milan Primavera 2-0. Rossoneri sconfitti a Trigoria e che dicono matematicamente addio alla qualificazione ai play-off

Il Milan Primavera viene sconfitto contro la Roma e dice matematicamente addio ai play-off. I rossoneri giocano una buona prima frazione di gara ma non sfruttano la grande chance con Capone che sbaglia il rigore. La punizione è pesante, con i giallorossi che segnano due gol nel giro di 60 secondi. Nella ripresa la squadra di Giunti fatica a creare i presupposti per una rimonta, che di fatti non avviene. Seconda sconfitta di fila, la 4° nelle ultime 5. Ora l’ultima giornata mercoledì contro il Genoa per chiudere dignitosamente la stagione.

Roma – Milan Primavera 2-0: la cronaca del match

FINISCE QUI – Il Milan Primavera cade a Trigoria e dice addio ai play-off.

87′ – Coli Saco dalla grande distanza prova a sorprendere Mastrantonio ma non inquadra lo specchio della porta. Buon ingresso in campo del centrocampista.

84′ – Ci prova la Roma con Tahirovic, tiro centrale facile per Moleri.

72′ PALO DI TONIN – Grandissima occasione per il neoentrato servito da Michelis. Davanti al portiere centra il palo esterno, sfortunati i rossoneri.

64′ OCCASIONE ROMA – Direttamente da calcio d’angolo svetta Tripi che di testa manda a lato.

57′ – Roma chiusa nella propria metà campo, non facile per il Milan trovare spazi.

51′ OCCASIONE MILAN – Verticalizzazione di Kerkez per Roback. Lo svedese prova il pallonetto ma non è preciso, palla fuori.

46′ – Comincia il secondo tempo. Si riparte dal doppio vantaggio per la Roma.

FINE PRIMO TEMPO – Gara che si è complicata all’improvviso per il Milan a Trigoria. Nel finale la Roma segna due gol in un minuto e per la squadra di Giunti ora è durissima.

40′ GOL ROMA – Uno-Due micidiale dei giallorossi. Altro errore in impostazione del Milan, che innesca l’azione rifinita da Podgoreanu per Tall, che non sbaglia da dentro l’area.

39′ GOL ROMA – Zalewski non sbaglia, vantaggio giallorossa.

38′ RIGORE PER LA ROMA – Ingenuità clamorosa di Michelis, che interviene con troppa irruenza su Tall in una zona completamente innocua dell’area.

37′ – Tenta il tiro dalla distanza Zalewski, ancora nessun problema per Moleri nel bloccare il tiro.

35′ – Ci prova ancora Milanese, tiro debole che termina tra le braccia di Moleri.

28′ TRAVERSA! – Capone sbaglia il rigore centrando la parte alta della traversa. Nulla da fare per il Milan.

28′ RIGORE! – Frigerio steso in area da Ndiaye, rigore per il Milan.

27′ KERKEZ! – Azione personale dell’ungherese, che punta l’avversario e libera il suo mancino. Palla a lato.

25′ – Regna l’equilibrio a Trigoria. Avvio tutto di marca rossonera, poi la Roma ha alzato il pressing e sta impensierendo la squadra di Giunti, sempre però pronta a ripartire con la velocità di Roback e Capone.

18′ OCCASIONE ROMA – Altro errore in impostazione della squadra di Giunti, recupera palla Milanese che si gira e calcia sulla destra di Moleri. Palla fuori di un soffio.

17′ – Dopo un ottimo avvio dei rossoneri, ora la Roma sembra prendere campo. Ci prova Tall di testa su cross di Podgoreanu. Palla centrale facile da bloccare per Moleri.

10′ BRIVIDO – Kerkez sbaglia un passaggio semplice in difesa servendo Zalewski. Il tiro dell’attaccante giallorosso è respinto da Michelis.

7′ – Ancora Capone, questa volta su calcio di punizione. Tiro non pericoloso, parata semplice del portiere giallorosso.

5′ – Altro tentativo rossonero. Ci prova Di Gesù dalla distanza, blocca sicuro Mastrantonio.

3′ CI PROVA CAPONE – Ottima sponda di testa di Roback per il suo compagno di reparto che calcia però alto sopra la traversa.

1′ – Comincia il match a Trigoria con i rossoneri in possesso palla.

14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. A breve il calcio d’inizio.

Roma – Milan Primavera 2-0: il tabellino

MARCATORI: 39′ Zalewski, 40′ Tall

ROMA (4-3-3) : Mastrantonio; Tomassini (65′ Evangelisti), Tripi, Buttaro (82′ Tahirovic), Rocchetti (32′ Oliveras); Zalewski (65′ Bamba), Ndiaye, Milanese; Ciervo (65′ Pagano), Tall, Podgoreanu. A disp.: Boer, Giorcelli, Satriano, Afena-Gyan, Volpato, Cassano. All.: De Rossi. MILAN (4-3-3): Moleri; Kerkez (75′ Bosisio), Michelis, Obaretin, Oddi; Frigerio (46′ Saco), Brambilla (75′ Tolomello), Mionic; Di Gesù (62′ Tonin), Roback (69′ N’Gbesso), Capone. A disp.: Pseftis, Paloschi, Cretti, Filì, Robotti. All.: Giunti. AMMONITI:

ESPULSI:

ARBITRO: Cristian Cudini

ASSISTENTI: Pompei Poentini – Teodori