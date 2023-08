Roma Milan, ci sarà Lukaku? La decisione di Mourinho! Il belga è appena arrivato e il tecnico ha scelto così per venerdì

Romelu Lukaku è sbarcato nella capitaleper firmare come nuovo giocatore della Roma. Mourinho ha dunque ottenuto il suo centravanti, che è stato accostato anche ai rossoneri in questa sessione di mercato.

Il belga non sarà però a disposizione per la prossima di campionato contro il Milan in programma venerdì, per la quale avrebbe neanche due giorni di preparazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.