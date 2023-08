Infortunio Dybala: oggi nuovi esami in vista di Roma Milan

Infortunio Dybala: oggi nuovi esami! Le ultime in vista di Roma Milan. L’ex Juve potrebbe essere a rischio per il big match di venerdì

In Verona Roma, Paulo Dybala è uscito durante la partita per problemi muscolari. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi sono previsti nuovi esami medici per il giocatore ex Juventus.

Già da questi si potrebbe intuire se il numero 10 giallorosso sarà presente per la sfida di venerdì sera alle ore 20:45 tra Roma e Milan.