Roma Milan: Musah titolare, ecco perché verrà preferito a Bennacer! Il MOTIVO

Tra gli 11 titolari del Milan questa sera contro la Roma ci sarà Musah e non Bennacer. Il motivo della scelta di Pioli

In vista del match di questa sera tra Roma Milan in Europa League 2023-24 valido per il ritorno dei quarti di finale della competizione, Pioli sembra aver scelto il suo undici titolare.

In tal senso come riportato da Sky Sport dovrebbe giocare Musah titolare al posto di Bennacer. La scelta sarebbe motivata anche da una condizione non al 100% dell’algerino che sta ancora recuperando dal Ramadan. Il centrocampista ha perso anche circa 5 kg.