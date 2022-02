Roma, il discorso di Mourinho spacca lo spogliatoio: ora è una polveriera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il duro discorso di Mourinho nei confronti della squadra avrebbe spaccato lo spogliatoio della Roma

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, José Mourinho ha provato a dare uno scossone alla squadra che un discorso durissimo nello spogliatoio dove ha attaccato i calciatori della Roma additandoli come uomini senza coraggio.

Parole che avrebbero colpito la squadra, ma anche spaccato in due proprio quello spogliatoio. Come riportato dal Leggo, infatti, i giocatori giallorossi sarebbero rimasti infastiditi dal fatto che quelle parole siano state riportate sui giornali. Ed è così partita una caccia alla spia alla ricerca del colpevole, cosa che sicuramente non farà bene all’ambiente. Intanto i tifosi si schierano dalla parte di Mourinho.