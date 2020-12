Roma, Fonseca stizzito: «Perché non giochiamo mai di lunedì dopo l’EL?»

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato polemicamente il calendario dei giallorossi in campionato

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita della Roma contro il Cska Sofia di Europa League. Il tecnico giallorosso ha parlato, tra le altre cose, anche delle difficoltà del calendario:

«Perché non giochiamo mai di lunedì dopo l’Europa League? Non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Non capisco perché Sampdoria e Genoa possono giocare di lunedì e non noi. È difficile recuperare così. Dovremmo avere più attenzione per le squadre che giocano in Europa League».