Rogito San Siro: scadenza imminente! Ultima settimana prima del vincolo. Sala: «Non sono preoccupato»

Rogito San Siro: si entra nella settimana decisiva per la cessione dell’impianto a Milan e Inter. Il sindaco Sala non mostra preoccupazione

L’edizione milanese del Corriere della Sera titola stamattina in modo perentorio: «Rogito di San Siro: ultima settimana prima del vincolo». Manca infatti esattamente una settimana al 10 novembre, data cruciale in cui scatterà il vincolo sul secondo anello del Meazza. Se entro tale termine non si procederà con l’atto notarile, lo stadio non potrebbe più essere demolito.

Prima di questa data limite, deve essere firmato il rogito per il passaggio di proprietà di San Siro e delle aree limitrofe dal Comune di Milano ai due club, Milan e Inter.

Rogito San Siro, situazione attuale e slittamento della firma

Nelle scorse ore, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fornito un aggiornamento: il rogito, inizialmente atteso per la settimana precedente, dovrebbe avvenire «forse mercoledì».

Dietro allo slittamento della firma del contratto di compravendita, Sala ha escluso frizioni tra i club e il Comune. La causa del ritardo è attribuibile agli «adempimenti finanziari interni alle società», i quali avrebbero allungato i tempi burocratici.

Nonostante la scadenza ravvicinata, la situazione sembra in via di risoluzione: i nodi dovrebbero essere stati sciolti grazie al «tanto lavoro» svolto durante il weekend. Il primo cittadino milanese ha ribadito la sua fiducia sull’esito positivo dell’operazione, dichiarando: «Non sono preoccupato». L’obiettivo resta chiudere l’accordo prima del fatidico 10 novembre.