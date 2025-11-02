Rogito San Siro, Sala annuncia: «Nessuna preoccupazione sul tema, ecco quando verrà formalizzata la cessione dell’impianto»

Rogito San Siro, Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sulla cessione dell’impianto a Milan e Inter: le sue dichiarazioni

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato un nuovo termine per la firma dell’atto notarile per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: l’operazione potrebbe essere conclusa «mercoledì prossimo». La comunicazione è arrivata a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Cimitero Monumentale.

Nonostante il rinvio della scorsa settimana, il primo cittadino si è detto fiducioso: «Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato». Sala ha rassicurato che «tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito» e che il ritardo precedente è stato causato da «questioni tecniche tra le due società» e non da problemi interni al Comune.

Rogito San Siro, convenzione sicurezza da rivedere e biglietti gratis

Sala ha inoltre specificato che dopo la firma sarà indispensabile «rivedere la convenzione» relativa alla gestione della sicurezza, includendo i servizi di vigilanza e di polizia: «È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello».

Riguardo la questione dei biglietti gratuiti per i consiglieri comunali, il sindaco ha chiarito che l’argomento «Non è nell’intesa» di vendita. Ha aggiunto che le squadre si sono impegnate a garantire accessi gratuiti a «scuole e comunità».

L’obiettivo rimane quello di finalizzare la cessione del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan nei prossimi giorni, mettendo un punto definitivo alla lunga trattativa.