Rogito San Siro, arrivano importanti conferme: accordo previsto in settimana, Milan e Inter in pressing e svolta dietro l'angolo

Parma Milan, Leao inamovibile ma chi al fianco del portoghese? Ballottaggio in corso e prossimi giorni decisivi

Assemblea Milan: terzo bilancio consecutivo in utile e fatturato record. L'azienda rossonera è in salute perfetta e Cardinale può sorridere

Pioli trasformato in guru dopo lo scudetto: la dura critica del Fatto Quotidiano sull'ex tecnico del Milan

Maignan torna decisivo: parata mostruosa su Dybala. Tuttosport titola: «Si rinnova l'amore Milan». Ma il contratto resta un nodo cruciale

San Siro

Rogito San Siro, ci sono importanti conferme sulle indiscrezioni circolate nelle ultime: accordo previsto per mercoledì

Sono giorni cruciali per la tanto attesa cessione dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Il momento culminante, la firma del rogito, inizialmente prevista per lo scorso venerdì, è slittata e avverrà nel corso di questa settimana.

I riflettori sono puntati sulla deadline imminente, ma la stampa riporta un clima di fiducia. Anche il Corriere dello Sport ha titolato sull’imminente chiusura dell’affare, riprendendo le parole di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

Rogito San Siro, le rassicurazioni del Sindaco

Il primo cittadino milanese ha rilasciato dichiarazioni volte a rassicurare l’ambiente, indicando una data probabile per la firma: «Forse mercoledì, però non sono preoccupato». Sala ha sottolineato che c’è grande impegno da parte di tutte le parti: «È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, si lavora anche durante il weekend».

Il sindaco ha inoltre specificato la natura del rinvio: «Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune». Questo dettaglio suggerisce che le problematiche non sono di natura politica o burocratica con il Comune, ma legate a passaggi finanziari o legali tra i club.

L’attesa è alta, specialmente in vista della scadenza del 10 novembre, data in cui scatterebbe il vincolo sul secondo anello del Meazza, rendendo impossibile la demolizione e la realizzazione del nuovo impianto.

