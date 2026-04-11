Robertson, addio ai Reds: il Milan valuta il colpo a zero? Cosa c’è di vero

Robertson lascerà ufficialmente il Liverpool a parametro zero al termine della stagione: il Milan pensa al colpo d’esperienza

È ufficiale: dopo nove anni leggendari, Andy Robertson lascerà il Liverpool al termine della stagione 2025-26. Il club inglese ha confermato l’addio del terzino scozzese, che saluterà Anfield dopo oltre 370 presenze e numerosi trofei. Con il contratto in scadenza a giugno, il capitano della Scozia, 32 anni compiuti lo scorso marzo, rappresenta una delle occasioni più ghiotte del mercato degli svincolati.

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Robertson tra Milano e Londra: la strategia di Allegri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione del laterale mancino. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un profilo di comprovata esperienza internazionale per rinforzare la corsia sinistra, e Robertson risponde perfettamente all’identikit tracciato da Massimiliano Allegri.

Tuttavia, la concorrenza è serrata: oltre alla suggestione romantica di un ritorno in patria nel Celtic (l’Old Firm di mercato coinvolge anche i Rangers), la pista più concreta al momento sembra portare al Tottenham. Per il Milan, l’ostacolo principale resta l’ingaggio da circa 5 milioni di euro netti, una cifra significativa per un giocatore della sua età, ma giustificata dalla leadership che lo scozzese porterebbe nello spogliatoio in vista della prossima Champions League.