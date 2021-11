Mancini: «Andiamo in Irlanda a vincere. Sul rigore di Jorginho...»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri contro la Svizzera: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato dopo Italia-Svizzera.

RIGORE SBAGLIATO – «Purtroppo è così, capita nel calcio. Sarebbe stato meglio se non fosse capitato perchè avremmo chiuso la pratica».

JORGINHO – «E’ uno dei rigoristi, se se la sentiva è giusto abbia tirato».

COSA E’ MANCATO – «Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, meglio nella ripresa dove ci è mancato solo il gol. Il gioco lo abbiamo fatto, non abbiamo subito nulla ma è andata così. Ce la giocheremo fino alla fine».

FIDUCIA – «Quella c’è sempre».

AVVERSARI – «Il calcio è così. Noi partiamo con un vantaggio che non è poco. Se segniamo tutti i gol non fatti stasera magari…Sapevamo che la partita di oggi era difficile e il gol iniziale ci ha condizionati. Un peccato non aver segnato dopo».

GALEAZZI – «Grande dispiacere, è stato un grande giornalista e un grande amico».