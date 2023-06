Rivera: «Maldini non meritava quel trattamento. Allenare il Milan? Mai dire mai». Le parole dell’ex rossonero

Gianni Rivera ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera della sua voglia di allenare e non solo. Ecco le parole dell’ex rossonero:

FINALE CHAMPIONS – «Ai nerazzurri è successa la stessa cosa che è successa al Milan in semifinale contro l’Inter. Sbagliare due gol è costato il risultato. La Champions non perdona».

TIFARE INTER – «Faccio sempre il tifo per le squadre italiane. Se poi l’italiana si chiama Inter pazienza, va bene anche quella…»

DE KETELAERE – «Non lo conosco così bene da poter dire cosa sia meglio per lui. Se ha la stoffa la deve tirare fuori, se ci sono ostacoli che lo bloccano lui o la società devono rimuoverli».

SILURAMENTO MALDINI – «Paolo non meritava quel trattamento. La società doveva mettergli a disposizione le risorse per migliorare la squadra, non metterlo alla porta, tantomeno in quel modo».

MALDINI IN POLITICA – «Con la politica che c’è adesso meglio che Maldini resti nel mondo del calcio».

ERA BERLUSCONI – «Non sono stato un suo ammiratore. Abbiamo percorso strade diverse e vissuto su mondi opposti ma di sicuro è un uomo che ha fatto la storia del Milan e del calcio».

ALLENARE IL MILAN – «Mai dire mai».

ETA’ – «Gianni Rivera non ha età».