Rivera difende Leao: «Gli stanno rovinando la vita, da lui si aspettano sempre questa cosa e non va assolutamente bene»

Rivera, leggenda del Milan, ha preso le difese di Rafael Leao, stella dei rossoneri, dalle tante critiche ricevute dai media e non solo

A margine del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, Gianni Rivera, storica bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com, mantenendo una posizione di netta distanza dalla società rossonera attuale.

Rivera, la distanza dalla proprietà e il giudizio su Allegri

Rivera ha evitato di esprimere un giudizio diretto sulla squadra, motivando la sua scelta con una chiara presa di posizione: «Ho pochi rapporti perché ho un problema con l’attività dei proprietari del Milan e quindi preferisco evitare di dire quello che penso».

Sul lavoro di Massimiliano Allegri, l’ex Golden Boy ha mantenuto un approccio attendista: «Ogni allenatore è bravo se raggiunge qualche obiettivo. Aspettiamo. Vale per tutti… si devono conquistare sul campo il nome di allenatore».

La critica ai troppi stranieri

L’ex capitano del Milan ha poi espresso il suo disagio per la composizione della rosa: «C’è qualcuno che ha qualche qualità, ma sono quasi tutti stranieri e la cosa mi disturba un po’, devo dirlo con sincerità».

L’analisi su Rafael Leao

L’unico giocatore che riscuote parziale approvazione è Rafael Leão: «Leao è uno che può piacere perché riesce a fare delle cose che altri, pur impegnandosi, non riescono a fare». Tuttavia, Rivera ha lanciato un monito riguardo le eccessive aspettative sul portoghese:

PAROLE – «La gente si aspetta che vinca ogni volta la partita da solo e questo non va bene, gli rovinano la vita. È capitato anche a Pelé di non vincere sempre, se è successo a lui vuol dire che può capitare a tutti».