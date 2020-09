Ritorno dei tifosi negli stadi: clamorosa decisione dall’Inghilterra

Il Ministro dello Sport inglese ha giudicato improbabile un ritorno dei tifosi negli stadi a partire da ottobre: ecco quando ritorneranno

Una clamorosa presa di posizione che allontana ancor di più una parvenza di ritorno alla normalità: secondo quanto riportato dall’ANSA poco fa, infatti, lo scenario più plausibile per assistere agli eventi dal vivo in terra britannica, in ogni ambito sportivo e non, riguarda uno stop almeno fino a marzo 2021.

Il Ministro dello Sport inglese, nel corso di un colloquio verificatosi nella giornata di ieri con altri esponenti del governo, ha confermato questa possibilità, giudicando improbabile un ritorno negli stadi, anche solo parziale, a partire dal prossimo 1 ottobre.