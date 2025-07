MN24 – Ritiro Milan, nella giornata di domani arriverà Pulisic! L’arrivo di Leao e Maignan invece… Ultimissime notizie sui rossoneri

Christian Pulisic è atteso a Milanello domani, sabato 5 luglio, per iniziare ufficialmente la sua terza stagione con l’AC Milan. Il talentuoso esterno americano, reduce da una stagione solida e ricca di gol e assist, si prepara a un nuovo capitolo con i rossoneri, puntando a consolidare ulteriormente il suo ruolo da protagonista e a portare il club a nuovi successi.

Dopo un’annata che lo ha visto tra i migliori per rendimento e incisività, Pulisic rientra con la determinazione di continuare a stupire. La sua velocità, la capacità di dribbling e la visione di gioco si sono rivelate fondamentali per l’attacco milanista, e i tifosi si aspettano un ulteriore salto di qualità. La sua presenza è una garanzia per Stefano Pioli, che potrà contare ancora una volta su un elemento capace di spaccare le partite e di creare superiorità numerica.

Il ritiro pre-campionato vedrà anche l’arrivo di altri pezzi da novanta. Rafael Leão, uno dei pilastri dell’attacco, è atteso a Milanello domenica sera, pronto a rimettersi al lavoro dopo gli impegni con la nazionale. Con lui, rientreranno anche il portiere Mike Maignan e Pavlovic. A completare il gruppo dei rientri di domenica ci sarà anche Alexis Saelemaekers, che rientrerà dopo il prestito.

La preparazione estiva sarà cruciale per affinare gli schemi e integrare i nuovi acquisti, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide sia in Serie A. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di lottare su tutti i fronti.