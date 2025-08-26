Risultati Serie A, il Milan deve già inseguire in classifica! L’esito completo della prima giornata di campionato. Le ultimissime

La prima giornata del campionato di Serie A si è conclusa e, come spesso accade, non sono mancate le sorprese. Tra tutte, spicca la clamorosa sconfitta del Milan, che deve già fare i conti con un inizio in salita e con la consapevolezza di dover inseguire le avversarie fin da subito.

Il Milan stecca e la classifica si allunga

La prima giornata ha visto il Milan cadere in casa contro la Cremonese per 2-1. La squadra, nonostante il gol di Pavlovic, non è riuscita a imporsi, subendo le reti di Baschirotto e Bonazzoli. Una sconfitta inaspettata che pone subito il club rossonero, allenato da Massimiliano Allegri, in una posizione di svantaggio.

Mentre l’Inter di Thuram e Lautaro ha trionfato 5-0 sul Torino, e il Napoli ha vinto 2-0 contro il Sassuolo, il Milan si trova già a inseguire con 0 punti. Una situazione che pone sotto pressione il DS Tare e tutta la squadra, chiamati a reagire immediatamente per non compromettere la stagione fin dalle prime battute.

Le altre partite e il prossimo turno

Gli altri risultati della prima giornata hanno visto le vittorie di Como, Juventus e Roma, che si uniscono a Inter e Napoli in testa alla classifica. Pareggi per Genoa-Lecce, Cagliari-Fiorentina, Atalanta-Pisa e Udinese-Verona. Un inizio di campionato che, oltre a evidenziare i valori in campo, ha anche premiato le neopromosse, con la Cremonese che ha saputo approfittare delle difficoltà del Milan.

Il prossimo turno sarà fondamentale per il Milan, impegnato nella difficile trasferta di Lecce. La squadra ha bisogno di un cambio di rotta immediato per non perdere il contatto con le prime posizioni. La situazione di classifica, già deficitaria, impone a Massimiliano Allegri e ai suoi giocatori di dare una risposta forte e decisa.