Risultati Serie A, l’autogol di Gatti decide il match di San Siro: Inter Juve finisce 1-0. Tutti i dettagli sulla sfida scudetto

L’autogol di Federico Gatti al 37esimo minuto decide la sfida scudetto a San Siro tra Inter e Juventus e tiene il Milan a -4 dai bianconeri.

Match equilibrato che si decide con un episodio: l’autogol al 37′ di Gatti che, nel tentativo di anticipare Thuram in area, colpisce di petto battendo Szczesny nella propria porta. Nella ripresa, palo di Calhanoglu, due miracoli di Szczesny e qualche occasione bianconera, ma il risultato non cambia. Almeno in una sua parte, in un pezzetto di stoffa tricolore che si va cucendo sulle divise nerazzurre.