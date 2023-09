Arrivano altri verdetti della prima giornata di Champions League 2023-24. I risultati di Real Madrid e Galatasaray

Una vittoria e un pari. Arrivano altri verdetti della prima giornata di Champions League 2023-24. I risultati di Real Madrid e Galatasaray.

Gli spagnoli degli ex Milan, Brahim Diaz e Ancellotti vincono all’ultimo respiro con il gol di Bellingham contro dell’Union Berlino di un altro ex rossonero, Bonucci. Pari in rimonta per il Galatasaray contro il Copenhagen