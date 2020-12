Rio Ave: dal quasi miracolo contro il Milan alla crisi in Portogallo

Dall’incredibile partita e lotteria dei rigori contro il Milan, il Rio Ave sembra non essersi ripreso. In campionato è crisi

Sembra essere passata una vita da quel Rio Ave-Milan dell’1 ottobre. Una partita, o meglio, una lotteria dei rigori che sembra esser stata una sliding doors per la stagione di entrambe le squadre.

Se i rossoneri infatti, dopo aver rischiato un clamoroso flop, ora viaggiano alla grande in tutte le competizioni, non si può dire lo stesso per i portoghesi. La squadra di Mario Silva occupa il 9° posto nel campionato portoghese, dove in 9 giornate ha realizzato appena 5 gol (peggior attacco della competizione), vincendo appena 2 partite.