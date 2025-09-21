Rinnovo Tomori, inglese in grande crescita: annata decisiva per il futuro del difensore. L’ex Chelsea ha una priorità chiara

Rinnovo Tomori, il difensore centrale inglese, in scadenza nel 2027, sta crescendo sotto la guida di Allegri: missione prolungamento

Non è insolito che un cambio di allenatore porti una nuova linfa e ridefinisca le gerarchie all’interno di una squadra di calcio. E al Milan, l’arrivo di Massimiliano Allegri ha segnato un netto cambiamento per due giocatori in particolare: Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. La loro situazione sembrava ormai compromessa, con il futuro lontano da Milanello, ma la nomina del tecnico livornese ha ribaltato completamente il copione. Questa svolta, riportata da Calciomercato.com, non solo ha dato a entrambi una seconda opportunità sul campo, ma ha anche messo nuovamente in discussione i loro contratti.

Il caso di Fikayo Tomori è particolarmente emblematico. Dopo un periodo di forma altalenante che lo aveva visto perdere il suo posto da titolare fisso, il difensore inglese ha trovato nel nuovo allenatore un punto di riferimentocruciale. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i difensori e costruire una solida fase difensiva, ha subito puntato su di lui. Sotto la sua guida, Tomori ha mostrato una costante crescita, avvicinandosi sempre più al livello di prestazioni che lo aveva reso un pilastro della squadra campione d’Italia.

Ora, Tomori non ha alcuna intenzione di abbandonare l’undici titolare. La fiducia riposta in lui da Allegri lo ha motivato a dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Questo rilancio non è passato inosservato alla dirigenza rossonera. Il suo contratto scade nel 2027, e mentre prima una sua partenza sembrava plausibile, adesso il calciomercato Milan e il suo direttore sportivo Igli Tare devono seriamente considerare l’idea di un rinnovo. Il giocatore, infatti, si sente nuovamente al centro del progetto e ambisce a prolungare la sua avventura in rossonero.

Oltre a voler conquistare la seconda stella con il club, Tomori sa che le sue recenti prestazioni sono il miglior biglietto da visita per negoziare un nuovo accordo. La sua affidabilità e la sua leadership in difesa stanno tornando a essere quelle di un tempo, rendendolo un asset fondamentale per la squadra. Il Milan ha bisogno di difensori di questo calibro per competere ai massimi livelli in Serie A. L’evoluzione di Tomori sotto la guida di Allegri è una testimonianza della saggezza tattica del tecnico e della capacità di reagire del giocatore.

La situazione di Tomori dimostra come un cambio di panchina possa riscrivere completamente le storie professionali dei giocatori. Se fino a qualche settimana fa il suo futuro appariva incerto, oggi il difensore inglese è nuovamente al centro delle attenzioni del Milan e dei suoi tifosi. Le sue performance sono sotto la lente d’ingrandimento, e ogni sua uscita in campo è un passo verso il rinnovo e la conquista di nuovi traguardi. Igli Taredovrà tenere in grande considerazione questa rinascita, poiché Fikayo Tomori ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore per il Milan di Allegri.