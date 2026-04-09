Rinnovo Tomori, svolta in arrivo: accordo vicinissimo tra le parti! E l’inglese…

Rinnovo Tomori, accordo ormai ad un passo tra le parti per il prolungamento del difensore inglese fino al 2030: i dettagli

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara al rush finale di questo 2026, la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per blindare le proprie colonne portanti. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista delle priorità è quello di Fikayo Tomori. Il titolo del quotidiano è emblematico: “Tomori per il rinnovo, l’obiettivo è il 2030”.

Un segnale forte che testimonia la volontà reciproca di proseguire un percorso iniziato ormai cinque anni fa e che ha visto il difensore inglese diventare un leader indiscusso dello spogliatoio.

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Rinnovo Tomori e il no alla Premier: la scelta di restare al Milan

Il legame tra il centrale inglese e il club rossonero è più saldo che mai. Secondo le indiscrezioni, il 28enne sarebbe entusiasta di legarsi ulteriormente ai colori del Milan, confermando una scelta di vita già manifestata chiaramente durante la scorsa sessione estiva di mercato. Nonostante le lusinghe provenienti dalla Premier League e l’interesse di diversi top club internazionali, Tomori ha rifiutato ogni destinazione pur di restare a Milano.

Con un contratto in scadenza nel 2027, l’obiettivo della società è estendere l’accordo fino al 30 giugno 2030, rendendo di fatto Fikayo un simbolo del presente e del futuro del club, pronto a guidare la difesa rossonera anche nella nuova Champions League che verrà.