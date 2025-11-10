Connect with us

Rinnovo Saelemaekers, dialoghi avviati per il prolungamento del contratto

4 secondi ago

saelemaekers

Rinnovo Saelemaekers, sono iniziati i dialoghi tra le parti per il prolungamento del belga: distanza di circa un milione tra domanda e offerta

Dopo essersi imposto come uno dei punti fermi del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, il club rossonero ha finalmente avviato i contatti per discutere il prolungamento del contratto di Alexis Saelemaekers.

Il belga, rientrato dai prestiti e divenuto un elemento «imprescindibile» nello scacchiere tattico di Allegri, ha conquistato la dirigenza, che ora punta a blindarlo per il futuro.

Rinnovo Saelemaekers, forbice economica ancora ampia

Nonostante la comune volontà di proseguire il rapporto, al momento «non c’è ancora accordo» sulle cifre. La forbice economica tra le parti è significativa, stimata intorno a «circa 1 milione» di euro all’anno.

Secondo quanto riportato da TMW, le prime offerte avanzate dal calciomercato Milan si aggiravano intorno ai 2,8 milioni di euro netti a stagione. Il centrocampista esterno, tuttavia, ha una richiesta salariale più ambiziosa, chiedendo «oltre 4 milioni».

La soluzione a metà strada fino al 2029

La distanza è evidente, ma l’ottimismo regna. TMW ritiene che non sia «impensabile pensare a un incrocio a metà strada» tra i 2,8M offerti e gli oltre 4M richiesti. La trattativa potrebbe dunque chiudersi con un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti.

L’accordo finale, qualora raggiunto, andrebbe a prolungare la permanenza di Saelemaekers in rossonero fino al 2029, con l’aggiunta di una possibile opzione di rinnovo. La definizione di questo accordo è cruciale per la stabilità del Milan.

