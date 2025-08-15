Rinnovo Saelemaekers, il futuro del belga è una priorità per Tare e Allegri: appuntamento fissato e primi dialoghi in corso

Rinnovo Saelemaekers: il prolungamento dell’esterno belga è una priorità per il club rossonero. Appuntamento a settembre e primi dialoghi in corso

Mentre il calciomercato estivo volge al termine, il Milan non si limita ad acquisti e cessioni, ma guarda avanti, programmando con determinazione il futuro dei suoi talenti in rosa. L’edizione odierna di TuttoSport rivela che l’autunno sarà un periodo cruciale per la dirigenza rossonera, con numerosi incontri in agenda volti a prolungare e blindare diversi giocatori chiave. Tra i nomi sul tavolo, quello di Alexis Saelemaekers spicca per importanza, rappresentando una delle priorità per il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Il contratto di Saelemaekers scade nel 2027, un orizzonte che, seppur non immediato, richiede attenzione per evitare situazioni di incertezza in futuro. Dopo un periodo in prestito che ha permesso al giocatore di affinare le sue qualità e dimostrare il suo valore, il calciomercato Milan sembra intenzionato a puntare su di lui con convinzione. Le discussioni per il suo rinnovo devono ora “entrare nel vivo”, come sottolineato da TuttoSport. Questo significa che le parti si siederanno attorno a un tavolo per definire i dettagli di un nuovo accordo che rifletta l’importanza del belga nei piani del club.

L’arrivo di Igli Tare come DS e di Massimiliano Allegri in panchina ha inaugurato una nuova era per il Milan. Entrambi sono noti per la loro meticolosità nella pianificazione e per la loro visione strategica. Per Saelemaekers, questo potrebbe significare un ruolo ancora più centrale nel progetto tattico di Allegri. La sua duttilità, la capacità di ricoprire diverse posizioni sulla fascia e il suo spirito di sacrificio lo rendono un elemento prezioso, in grado di offrire soluzioni diverse a seconda delle esigenze della squadra. La sua costante crescita e la sua dedizione in campo sono caratteristiche apprezzate dalla dirigenza e dallo staff tecnico.

Mentre per Christian Pulisic (scadenza 2027 con opzione) c’è già una bozza d’intesa per un prolungamento fino al 2029 con adeguamento dello stipendio a 5 milioni di euro, e per Mike Maignan (scadenza 2026) sarà necessario ricucire i rapporti dopo un periodo di “grande gelo”, la situazione di Saelemaekers sembra essere meno complessa ma non meno prioritaria. L’obiettivo è quello di raggiungere un’intesa quanto prima per prolungare il contratto e assicurare la permanenza di un giocatore che, negli anni, si è guadagnato la fiducia dei tifosi e del club con prestazioni solide e un atteggiamento esemplare.

Blindare giocatori come Saelemaekers significa garantire stabilità e continuità al progetto tecnico, elementi imprescindibili per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. Il lavoro di Tare e Allegri sui rinnovi è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan di consolidare la propria rosa e di costruire un futuro di successo.