Rinnovo Saelemaekers, il belga vicino alla firma sul nuovo contratto! Allegri ha deciso
Alexis Saelemaekers si è imposto come uno dei punti fermi del nuovo Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’inizio di stagione conferma la sua assoluta centralità: il belga è considerato per certi versi «imprescindibile», tanto che il tecnico rossonero «ha potuto fare a meno di tutti, tranne che di lui».
L’esterno, dopo due stagioni trascorse in prestito tra Bologna e Roma, si sta prendendo una rivincita personale. Al suo ritorno a Milanello, Saelemaekers aveva mantenuto una promessa chiara e diretta: «Sono tornato per restare».
Rinnovo Saelemaekers, la centralità tattica e l’ipotesi contratto
La fiducia incondizionata di Allegri e il suo costante impiego sulla fascia destra (come dimostra l’intervista a Sport Mediaset in cui ha dichiarato il suo “amore” per il club) suggeriscono che la sua permanenza non sarà breve.
La sensazione, infatti, è che di questo passo Saelemaekers potrebbe non solo continuare a vestire la maglia del Milan, ma addirittura prolungare la sua permanenza.
Questa mattina, i colleghi di Tuttosport, riprendendo l’entusiasmo e la volontà espresse dal belga, hanno titolato in prima pagina «Sì al rinnovo». L’attuale contratto di Saelemaekers scade nel 2027, ma il calciomercato Milan è propenso a premiare la sua dedizione, la sua disciplina tattica e il suo rendimento costante con un nuovo accordo e un adeguamento salariale.