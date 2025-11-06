Connect with us

News

Rinnovo Saelemaekers, il belga vicino alla firma sul nuovo contratto! Allegri ha deciso

News

Infortunati Milan, Allegri recupera alcuni giocatori in vista del Parma

News

MN24 - Allenamento Milan, oggi pomeriggio la ripresa: le ultime verso la sfida di sabato col Parma

News

Pulisic, recupero ultimato: cosa filtra in vista del Parma? Prossimi giorni decisivi, Allegri è tentato da… Ultimissime

News

Campagna abbonamenti Milan: tutti i numeri ufficiali della stagione 2024/2025. Il dettaglio in casa rossonera

News

Rinnovo Saelemaekers, il belga vicino alla firma sul nuovo contratto! Allegri ha deciso

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Saelemaekers

Rinnovo Saelemaekers, il belga vicino alla firma sul nuovo contratto! Allegri ha deciso. Segui le ultimissime sui rossoneri

Alexis Saelemaekers si è imposto come uno dei punti fermi del nuovo Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’inizio di stagione conferma la sua assoluta centralità: il belga è considerato per certi versi «imprescindibile», tanto che il tecnico rossonero «ha potuto fare a meno di tutti, tranne che di lui».

L’esterno, dopo due stagioni trascorse in prestito tra Bologna e Roma, si sta prendendo una rivincita personale. Al suo ritorno a Milanello, Saelemaekers aveva mantenuto una promessa chiara e diretta: «Sono tornato per restare».

Rinnovo Saelemaekers, la centralità tattica e l’ipotesi contratto

La fiducia incondizionata di Allegri e il suo costante impiego sulla fascia destra (come dimostra l’intervista a Sport Mediaset in cui ha dichiarato il suo “amore” per il club) suggeriscono che la sua permanenza non sarà breve.

La sensazione, infatti, è che di questo passo Saelemaekers potrebbe non solo continuare a vestire la maglia del Milan, ma addirittura prolungare la sua permanenza.

Questa mattina, i colleghi di Tuttosport, riprendendo l’entusiasmo e la volontà espresse dal belga, hanno titolato in prima pagina «Sì al rinnovo». L’attuale contratto di Saelemaekers scade nel 2027, ma il calciomercato Milan è propenso a premiare la sua dedizione, la sua disciplina tattica e il suo rendimento costante con un nuovo accordo e un adeguamento salariale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.